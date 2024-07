Onde assistir a Botafogo-SP x Amazonas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (12), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 21h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 15ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na parte de baixo da tabela, o Botafogo-SP, com 17 pontos, chega embalado com uma vitória e dois empates na Série B, enquanto o Amazonas, com 16 pontos, vem de derrota para o Vila Nova por 2 a 1 na última rodada.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: João Carlos, Wallison, Fábio Sanches, Bernardo Schappo, Jean Victor, João Costa, Douglas Baggio, Carlos Manuel, Gustavo Bochecha, Patrick Brey, Alex Sandro.

Amazonas: Marcão, Iván Alvariño, Diogo Silva, Iván Alvariño , Renan Castro, Ênio, Jorge Jiménez, Cauan Barros, Matheus Serafim, Bruno Lopes, Diego Torres.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Amazonas

Rafael Tavares e Ezequiel estão suspensos.

Quando é?