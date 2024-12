Onde assistir a Botafogo x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (08), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e São Paulo se enfrentam neste domingo (08), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o país, exceto São Paulo, Paraná e Minas Gerais) na TV aberta, do sportv na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Campeão da Libertadores, o Botafogo está a um empate de ser campeão brasileiro pela primeira vez desde 1995. Na liderança, com 76 pontos, o Alvinegro está a três pontos do Palmeiras, segundo colocado. Até o momento, a equipe carioca soma 22 vitórias, 10 empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 68% no Brasileirão.

Por outro lado, o São Paulo, já garantido na Libertadores de 2025, entra em campo apenas para cumprir tabela. Em sexto lugar, com 59 pontos, o Tricolor entrará em campo com uma equipe bastante modificada.

Em 110 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 40 vitórias, contra 43 do São Paulo, além de 27 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Ponte, Adryelson, Lucas Halter (Danilo Barbosa), Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Almada; Igor Jesus.

São Paulo: Rafael, Rafinha (Igor Vinicius), Ruan, Sabino e Patryck; Bobadilla, Marcos Antônio (Santi Longo) e Nestor (Galoppo); Erick, André Silva e William Gomes.

Desfalques

Botafogo

Barboza está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Bastos e Vitinho estão machucados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 08 de dezembro de 2024

domingo, 08 de dezembro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

