Onde assistir a Botafogo x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Botafogo e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Athletico-PR por 1 a 1 e ser derrotado pelo Criciúma por 2 a 1, o Botafogo busca reencontrar o caminho da vitória para se manter no G-4 do Brasileirão. No momento, ocupa a quarta posição, com 20 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo.

Do outro lado, o RB Bragantino, em sexto lugar, com 18 pontos, venceu o Vitória por 2 a 1 na última rodada do torneio nacional. Até aqui, o Massa Bruta registra cinco vitórias, três empates e três derrotas. Um aproveitamento de 54%.

Prováveis escalações

Botafogo: John, Damián Suárez (Mateo Ponte), Lucas Halter, Bastos e Cuiabano (Marçal); Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Luiz Henrique; Eduardo e Tiquinho Soares.

RB Bragantino: Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Raul, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.

Desfalques

Botafogo

Óscar Romero, Gregore e Alexander Barboza vão cumprir suspensão, enquanto Jeffinho e Matheus Nascimento estão lesionados. Savarino está com a seleção da Venezuela na Copa América.

RB Bragantino

Henry Mosquera cumprirá suspensão automática, enquanto Andres Hurtado defende a seleção do Equador na Copa América.

Quando é?

Data: quarta-feira, 26 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Gustavo Ervino (árbitro), Thiaggo Americano e Henrique Neu (assistentes), Jefferson Ferreira (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)