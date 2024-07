Onde assistir a Botafogo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Na briga pela liderança, Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto Bahia e Ceará) na TV aberta, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem perder há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate, o Botafogo quer se manter nas primeiras posições do Brasileirão. Empatado com 33 pontos com o Palmeiras, o Alvinegro lidera a tabela de classificação por conta dos gols marcados a mais em relação ao rival (16 a 14).

O Palmeiras também está embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados no Brasileirão. Empatados com a mesma pontuação, quem vencer na quarta-feira se isola na ponta.

Em 103 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras registra 40 vitórias, contra 30 do Botafogo, além de 33 empates. No último encontro válido pelo returno do Brasileirão de 2023, o Verdão venceu por 4 a 3.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Damián Suárez, Bastos (Lucas Halter), Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estêvão, Rony e Flaco López.

Desfalques

Botafogo

Eduardo está lesionado.

Palmeiras

Richard Ríos, vice-campeão da Copa América pela Colômbia, foi liberado para ficar com a família. Zé Rafael e Murilo estão em transíção física, enquanto Lázaro e Bruno Rodrigues seguem machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Anderson Daronco (árbitro), Lucio Beiersdorf e Michael Stanislau (assistentes), Felipe Fernandes de Lima (quarto árbitro), Daniel Nobre Bins (VAR)