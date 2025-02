Onde assistir a Botafogo x Madureira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Madureira se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela nona rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa)

Em quarto lugar, com 12 pontos, o Botafogo está embalado por três vitórias consecutivas na Taça Guanabara, mas a quatro pontos do líder Volta Redonda. Com um jogo a menos disputado, o Alvinegro pode encaminhar a sua classificação às finais do Carioca.

Por outro lado, o Madureira, em nono lugar, com nove pontos, vem de derrota para o Sampaio Corrêa por 1 a 0 e busca a recuperação para entrar na zona de classificação para a Taça Rio.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho (Ponte), David Ricardo, Barboza, Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas; Rafael Lobato, Savarino, Matheus Martins; Igor Jesus.

Madureira: Mota; Cauã Coutinho (Isaías), Marcão, Rodrigo Lindoso, Jean, Evandro; Minho, Wagninho, Marcelo, Wallace; Renato Henrique (Hugo Cabral).

Desfalques

Botafogo

Artur e Bastos estão machucados.

Madureira

Marquinhos Carioca e Geovane Maranhão estão no departamento médico.

Quando é?