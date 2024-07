Onde assistir a Botafogo x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 18ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Internacional se enfrentam na noite deste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Líder com 36 pontos, o Botafogo vive grande momento na temporada. O Fogão não perde há seis jogos - cinco vitórias e um empate. O Alvinegro terá o retorno de Cuiabano, recuperado de lesão.

Sem vencer há quatro jogos - quase um mês, o Internacional caiu para o 13º lugar, com 19 pontos. Agora sob o comando de Roger Machado, o Colorado quer se recuperar na competição. Vale lembrar que o time gaúcho tem quatro partidas a menos que os rivais.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 69 vezes, com 21 vitórias do Botafogo, 28 do Internacional, além de 20 empates.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Damián Suárez (Ponte), Bastos, Barboza, Marçal (Cuiabano); Gregore (Danilo Barbosa), Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino; Júnior Santos, Tiquinho Soares.

Internacional: Rochet; Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Hyoran (Gustavo Prado) e Wesley; Borré.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Alan Patrick está suspenso, enquanto Aránguiz, Bustos, Fernando, Thiago Maia, Valencia, Vitão e Wanderson estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 20 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) (árbitro), Alex Ang Ribeiro (FIFA) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (assistentes), Vinicius Gonçalves Dias Araújo (quarto árbitro), Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (VAR)