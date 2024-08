Onde assistir a Botafogo x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela 25ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança, Botafogo e Fortaleza prometem fazer um jogo agitado na noite deste sábado (31), a partir das 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Em casa, o Botafogo conta com o apoio em peso de sua torcida para retomar a ponta da tabela. O Fogão está na segunda posição, com 47 pontos marcados.

Do outro lado, o Fortaleza vive grande momento na temporada. O tricolor não sabe o que é perder há 10 jogos e é o líder, com 48 pontos.

"Não sei qual é a nossa melhor versão, porque cada jogo é um jogo diferente. Na minha opinião, a gente vai enfrentar o melhor time do futebol brasileiro em termos individuais e coletivos. São jogadores que estão em ótimo momento, jogador convocado para a Seleção, principalmente o Luiz Henrique, que vive um ótimo momento, que a gente tem que ter bastante cuidado. O Botafogo é forte jogando no Rio", disse Pikachu.

"Eles estão buscando um jogo perfeito, e nós também. Temos que nos preparar fisicamente e mentalmente. Temos que montar nossa melhor estratégia. Vojvoda já está pensando nisso. A nossa preparação tem que ser a melhor para chegarmos perto da perfeição", completou.

As equipes já se enfrentaram 21 vezes, com 13 vitórias do Botafogo, três do Fortaleza, além de cinco empates. No último confronto, igualdade por 1 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Ponte, Bastos, Barboza e Marçal (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada e Savarino; Igor Jesus.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Hércules (Emmanuel Martínez) e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 31 de agosto de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ