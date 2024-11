Onde assistir a Botafogo x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (9), pela 33ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Líder isolado, o Botafogo recebe o Cuiabá na tarde deste sábado (9), às 16h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Líder com 67 pontos, o Botafogo terá praticamente todo o elenco à disposição para o duelo. O Fogão busca um novo triunfo para seguir isolado na ponta da tabela.

Já o Cuiabá vive momento totalmente contrário ao do rival. O Dourado está na 19ª posição, com 28 pontos, e sabe que precisa ganhar para seguir com chances de escapar do Z-4.

As equipes já se enfrentaram 8 vezes, com 3 vitórias do Botafogo, 4 do Cuiabá, além de 1 empate. No último encontro, o Fogão ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Telles; Gregore, Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Jesus.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alves e Ramon; Filipe Augusto, Denilson e Fernandes; Lacerda, Clayson e Pitta.

Desfalques

Botafogo

Nascimento e Jeffinho estão no departamento médico.

Cuiabá

Sobral cumpre suspensão, enquanto Sauer não pode ir a campo por questões contratuais. Já Empereur segue no departamento médico.

Quando é?