Onde assistir a Botafogo x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela 20ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Botafogo recebe o Cruzeiro na noite deste sábado (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Líder com 40 pontos, o Botafogo quer ampliar a sua invencibilidade - que já dura oito jogos. O Alvinegro quer aproveitar o fator casa para se impor diante do adversário e se colocar cada vez mais como um dos grandes favoritos ao título nacional.

Já o Cruzeiro se recuperou na rodada passada e subiu para o quinto lugar, com 32 pontos. A Raposa vai com tudo em busca do triunfo para permanecer dentro do G-6.

As equipes já se enfrentaram 78 vezes, com 19 vitórias do Botafogo, 31 do Cruzeiro, além de 28 empates. No último confronto, a Raposa venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Damián Suárez (Mateo Ponte), Bastos (Lucas Halter), Barboza e Marçal; Gregore (Allan), Danilo Barbosa, Luiz Henrique e Tchê Tchê; Savarino e Tiquinho Soares.

Cruzeiro: Cássio; William, Villalba, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique (Barreal); Matheus Pereira, Lautaro Díaz e Kaio Jorge

Desfalques

Botafogo

Eduardo e Júnior Santos estão lesionados, enquanto Marlon Freitas e Cuiabano cumprem suspensão.

Cruzeiro

Zé Ivaldo cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 27 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA) (árbitro), Bruno Boschilia (FIFA) e Leone Carvalho Rocha (assistentes), Emerson Ricardo de Almeida Andrade (quarto árbitro), Rodrigo D Alonso Ferreira (VAR)