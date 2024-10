Onde assistir a Botafogo x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (18), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Na briga pela liderança do Brasileirão, o Botafogo registra 60 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado. O Alvinegro chega embalado com a sequência de cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos disputados no torneio.

Por outro lado, o Criciúma, no meio da tabela, com 12 pontos, venceu o Atlético-GO por 2 a 0. Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Alvinegro soma seis vitórias, contra cinco do Criciúma, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles, Gregore, Marlon Freitas, Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Meritão, Ronald, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caíke e Allano.

Desfalques

Botafogo

Cuiabano está lesionado.

Criciúma

Wilker Ángel está em transição física, enquanto Barreto e Dudu machucados.

Quando é?