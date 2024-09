Onde assistir a Botafogo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela 26ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Defendendo a liderança, o Botafogo recebe o Corinthians na noite deste sábado (14), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Diante de sua torcida, o Botafogo defende a sua liderança. Com 50 pontos, o Fogão chega descansado para o duelo, já que a última vez que entrou em campo foi antes da data Fifa.

O Corinthians, por outro lado, chega empolgado para o duelo, após conquistar a classificação à semifinal da Copa do Brasil. Entretanto, a situação do Timão no Brasileirão é complicada. O Alvinegro está na 17ª posição, com 25 pontos.

No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 103 vezes, com 37 vitórias do Corinthians, 42 do Botafogo, além de 24 empates.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Marçal; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Thiago Almada; Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus.

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Talles Magno e Pedro Raul.

Desfalques

Botafogo

Rafael, Eduardo e Jeffinho seguem lesionados, enquanto Gregora cumpre suspensão.

Corinthians

Cacá, Yuri Alberto, Félix Torres e Charles cumprem suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 14 de setembro de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ

Arbitragem: