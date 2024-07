Onde assistir a Botafogo x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (7), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (7), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view, com narração de Júlio Oliveira e comenários de Carlos Eduardo Lino e Grafite (veja a programação completa).

Na briga pelas primeiras posições do Brasileirão, o Botafogo chega embalado com vitórias sobre o Cuiabá e o RB Bragantino, ambas por 2 a 1, além de um empate com o Vasco por 1 a 1 nos últimos três jogos disputados. Com 27 pontos, o Alvinegro registra um aproveitamento de 64% no torneio nacional.

Por outro lado, o Atlético-MG, atualmente no meio da tabela com 18 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota por 4 a 2 para o Flamengo na última rodada. Para o confronto fora de casa, o técnico Milito não poderá contar com Rômulo, expulso na partida contra o Flamengo. Mariano é o mais cotado para substituí-lo.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Damián Suárez (Ponte), Lucas Halter (Barboza), Bastos, Cuiabano (Marçal); Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Gregore); Luiz Henrique (Tchê Tchê), Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares.

Atlético-MG: Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs e Igor Rabelo, Battaglia, Otávio, Igor Gomes, Cadu (Palacios) e Scarpa; Paulinho e Hulk.

Desfalques

Botafogo

Rafael, Jeffinho e Matheus Nascimento continuam machucados, enquanto Pablo está em transição física. Savarino está com a seleção venezuelana, disputando a Copa América.

Atlético-MG

Rômulo está suspenso, enquanto Everson, Saravia, Mauricio Lemos, Rubens e Alisson estão no DM. Já Guilherme Arana está com a seleção brasileira disputando a Copa América.

Quando é?

Data: domingo, 7 de julho de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (árbitro), Rafael da Silva e Jorge Eduardo Bernardi (assistentes), Denis da Silva (quarto árbitro), Rodrigo Guarizo (VAR)