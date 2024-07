Onde assistir a Botafogo x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na liderança do Brasileirão com 19 pontos, o Botafogo volta a campo embalado por três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. Já o Athletico-PR, com 17 pontos, empatou com o Flamengo na última rodada por 1 a 1 e busca se manter no G-4 do torneio nacional.

Em 56 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR soma 27 vitórias, contra 20 do Botafogo, além de nove empates. No último encontro, válido pelo returno do Brasileirão de 2023, empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: John, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Cuiabano (Hugo); Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Gregore), Tchê Tchê e Óscar Romero; Luiz Henrique e Júnior Santos.

Athletico-PR: Léo Linck; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Cuello; Christian, Nikão e Mastriani (Pablo).

Desfalques

Botafogo

Tiquinho Soares deve seguir fora após o falecimento do pai. Rafael, Jeffinho e Matheus Nascimento estão no DM.

Athletico-PR

Mycael cumprirá suspensão, enquanto Bento e Canobbio estão defendendo suas respectivas seleções na Copa América.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de junho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Ramon Abatti (árbitro), Alex dos Santos e Gizei Casari (assistentes), Sávio Pereira Sampaio (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)