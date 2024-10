Onde assistir a Bósnia x Alemanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (11), no Estádio Bilino Polje; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bósnia e Alemanha se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Bilino Polje, na cidade de Zenica, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Em busca do título inédito, a Alemanha disputa a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações. Atualmente, divide a primeira posição com a Holanda, ambas com quatro pontos. Os alemães estrearam com uma vitória expressiva sobre a Hungria, vencendo por 5 a 0, e em seguida empataram com a Holanda por 2 a 2.

Por outro lado, a Bósnia busca sua primeira vitória na Liga das Nações 2024. Com apenas um ponto conquistado, a seleção foi derrotada pela Holanda por 5 a 2 na estreia e, em seguida, empatou em 0 a 0 com a Hungria.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bósnia: Vasilj; Gazibegovic, Kolasinac, Bicakcic, Katic, Dedic; Tahorivic, Hajradanovic; Basic; Demirovic, Dzeko.

Alemanha: Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Wirtz, Andrich, Gross, Gnabry; Undav, Burkardt.

Desfalques

Bósnia

Sem desfalques confirmados.

Alemanha

Kai Havertz e Jamal Musiala estão machucados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 11 de outubro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)