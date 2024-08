Onde assistir a Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Alemão 2024/25

Atuais campeões nacionais, comandados de Xabi Alonso fazem a abertura da Bundesliga fora de casa; confira mais detalhes

Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen entram em campo nesta sexta-feira (23), às 15h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Alemão 2024/25. O jogo acontece no Borussia-Park e terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada, e do Canal GOAT, no OneFootball e no YouTube (veja a programação completa aqui).

Depois de um nada empolgante 14º lugar em 2023/24, o Borussia Mönchengladbach não tem grandes motivos para se sentir confiante. Com o elenco praticamente igual e alguns reforços pontuais trazidos, o time de Gerardo Seoane (ex-técnico do Leverkusen, curiosamente) tenta fazer melhor desta vez.

Ainda nas nuvens com a grande temporada passada e a conquista da Supercopa da Alemanha sobre o Stuttgart, no último sábado, o Bayer Leverkusen começa a defender seu título alemão fora de casa. Com a base toda mantida, os comandados de Xabi Alonso vão em busca de iniciar a campanha com o pé direito.

Prováveis escalações

Borussia Mönchengladbach: Omlin; Scally, Itakura, Elvedi, Netz; Reitz, Weigl; Honorat, Stöger, Pléa; Kleindienst. Técnico: Gerardo Seoane

Bayer Leverkusen: Hrádecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface. Técnico: Xabi Alonso

Desfalques

Borussia Mönchengladbach

No departamento médico, Jan Olschowsky e Yvandro Borges Sanches (ambos com problemas no joelho) estão indisponíveis.

Bayer Leverkusen

Com uma lesão no joelho, Exequiel Palacios está fora.

