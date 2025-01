Onde assistir a Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Alemão 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 16ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Na volta da pausa de inverno, o Borussia Mönchengladbach recebe o Bayern de Munique na tarde deste sábado (11), às 14h30 (de Brasília), no Borussia-Park, em Mönchengladbach, pela 16ª rodada da Bundesliga Alemã 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV!, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube e no PrimeVideo, pelo streaming, e do OneFootball, na internet (veja a programação completa aqui).

Após a pausa de fim de ano, o Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, volta a campo determinado a ampliar sua vantagem na liderança da Bundesliga. Com 36 pontos em 15 jogos, o time bávaro tem quatro pontos de folga sobre o vice-líder Bayer Leverkusen. Apesar de contar com sua base titular, Kompany enfrenta uma série de desfalques no banco de reservas para o confronto. Do outro lado, o Borussia Mönchengladbach vive uma temporada superior à anterior, ocupando o 8º lugar com 24 pontos e buscando consolidar sua boa fase no campeonato.

Prováveis escalações

Borussia Mönchengladbach: Nicolas; Scally, Itakura, Elvedi, Ullrich; Reitz, Weigl, Pléa; Fukuda, Hack e Kleindienst. Técnico: Gerardo Seoane.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Dier, Min-Jae, Davies; Kimmich, Goretzka, Muller; Olise, Sané e Kane. Técnico: Vicent Kompany.

Desfalques

Borussia Mönchengladbach

Nathan N'Goumou e Grant Ranos estão fora, enquanto Franck Honorat é dúvida.

Bayern de Munique

Dayoy Upamecano suspenso pelo terceiro cartão amarelo está fora. Enquanto isso, Jamal Musiala, João Palhinha, Sacha Boey, Daniel Peretz, Hiroki Ito, Josip Stanisic, Tarek Buchmann, machucados, estão fora. Além disso, Sven Ulreich é dúvida..

