Onde assistir a Borussia Dortmund x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final Champions League 2023/24

Equipes decidem o título neste sábado (1), no Estádio de Wembley; confira a transmissão e outras informações do jogo

Borussia Dortmund e Real Madrid se enfrentam neste sábado (01), às 16h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, pela final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, com narração de Cleber Machado e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. O TNT na TV fechada e a Max via streaming também vão transmitir o duelo (veja a programação completa).

Maior campeão da Champions League e em busca do 15º título, o Real Madrid chega na decisão invicto. Até o momento, os merengues registram oito vitórias e quatro empates. Na fase de grupos, a equipe de Carlo Ancelotti terminou na liderança do Grupo C, com 100% de aproveitamento. Já no mata-mata, eliminou o Bayern de Munique, o Manchester City e o RB Leipzig.

"É sempre especial jogar este tipo de jogo. A final da Liga dos Campeões é a mais importante. Wembley é um estádio realmente histórico e isso é emocionante. Estou muito feliz por estar aqui e espero que a minha equipa possa mostrar o seu melhor", afirmou Ancelotti.

"A minha ideia é ser muito claro nas tácticas. Quanto mais claros forem os jogadores, mais felizes estarão e melhor atuarão. Haverá emoções, mas as emoções podem trazer medo e podem bloquear a confiança necessária para ir à luta e ganhar. A qualidade é o fator mais importante, e os meus jogadores são fantásticos. Mas a outra coisa é a atitude coletiva: trabalhar e sacrificar-se uns pelos outros. São essas as chaves: talento e sacrifício", completou.

Do outro lado, o Borussia Dortmund está em busca de seu segundo título da Champions League. Na atual temporada, o clube alemão terminou a fase de grupos na liderança do Grupo F, garantindo 11 pontos. No mata-mata, passou pelo Atlético de Madrid por 5 a 4 no agregado nas oitavas de final e pelo PSV por 3 a 1 nas quartas de final.

"Sabemos que eles são, de longe, a equipe mais bem-sucedida desta competição. Tivemos apenas duas derrotas esta temporada, mas também vemos que estamos prontos para competir ao mais alto nível. Se nos limitarmos a um jogo, então tudo é possível. Eles têm o papel dos favoritos, mas nós também não éramos favoritos contra o Atlético ou o Paris. Se formos corajosos e não estivermos aqui para ver o Real Madrid ganhar o seu próximo troféu, então vamos ter uma hipótese", afirmou Terzić.

É importante destacar que a última final da Champions League em que o Dortmund participou também ocorreu no Estádio de Wembley. Nessa ocasião, em 2013, o time perdeu por 2 a 1 para o rival Bayern de Munique.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior.

Desfalques

Borussia Dortmund

Sem desfalques confirmados.

Real Madrid

Alaba está no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 01 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Wembley - Londres, ING

Arbitragem: Slavko Vinčić (árbitro), Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (assistentes), François Letexier (quarto árbitro), Nejc Kajtazovic (VAR)