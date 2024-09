Onde assistir a Borussia Dortmund x Heidenheim ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Alemão 2024/25

Com inícios positivos, times fazem a abertura da terceira rodada da Bundesliga; confira mais detalhes

Borussia Dortmund e Heidenheim entram em campo nesta sexta-feira (13), às 15h30 (horário de Brasília), em duelo que abre a terceira rodada do Campeonato Alemão 2024/25. A partida acontece no Signal Iduna Park e terá transmissão ao vivo do Sportv, Canal GOAT e OneFootball (veja a programação completa aqui).

Depois de vencer o Eintracht Frankfurt na estreia em casa e empatar com o Werder Bremen fora, o Borussia Dortmund tenta retomar o caminho das vitórias e seguir 100% atuando em seus domínios. Quarto colocado com quatro pontos, os Aurinegros projetam manter o início positivo sob o comando de Nuri Sahin.

Já o conto de fadas do Heidenheim segue acontecendo. Depois de terminar em oitavo em sua estreia na elite do futebol alemão e ficar com uma vaga na Conference, o time lidera a edição atual com dois triunfos e busca se manter assim, apesar de ter agora um duro oponente fora de casa.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Süle, Bensebaini; Ryerson, Emre Can, Gross, Bynoe-Gittens; Sabitzer, Beier, Brandt. Técnico: Nuri Sahin

Heidenheim: Müller; Traoré, Mainka, Gimber, Föhrenbach; Maloney, Schöppner; Beck, Wanner, Léo Scienza; Pieringer. Técnico: Frank Schmidt

Desfalques

Borussia Dortmund

Expulso contra o Werder Bremen, Nico Schlotterbeck cumpre suspensão automática. No departamento médico, Giovanni Reyna (virilha) e Kjell Wätjen (joelho) estão fora de combate.

Heidenheim

Frank Feller (joelho), Thomas Keller (joelho), Julian Niehues (joelho) e Denis Thomalla (doente) estão indisponíveis.

Quando é?