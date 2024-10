Onde assistir a Bolívia x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (10), no Estádio Municipal de El Alto; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bolívia e Colômbia se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 na TV fechada (confira a programação completa).

Fora da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026, a Bolívia busca emplacar a terceira vitória consecutiva nas Eliminatórias. No momento, os bolivianos ocupam a oitava posição, com nove pontos, um a menos que a Venezuela, sexta colocada.

Por outro lado, a Colômbia ocupa a vice-liderança, com 16 pontos, dois a menos que a líder Argentina. Até aqui, os colombianos estão invictos com quatro vitórias e quatro empates nas Eliminatórias.

Prováveis escalações

Bolívia: Viscarra (Poveda); Daniel Medina, Haquín e Marcelo Suárez; Cuellar, Robson Matheus, Camacho e Terceros; Erwin Vaca, Ramiro Vaca e Algarañaz.

Colômbia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí e Mojica; Richard Ríos, Lerma, Jhon Arias e James Rodríguez; Córdoba e Luis Díaz.

Desfalques

Bolívia

Sem desfalques confirmados.

Colômbia

Daniel Muñoz está machucado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 10 de outubro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)