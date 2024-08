Onde assistir a Bolívar x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Estádio Hernando Siles; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bolívar e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, a mais de 3.600m acima do nível do mar. O confronto é valido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. A partida será transmitida pela ESPN na TV fechada e pelo Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Após a goleada sofrida por 4 a 1 contra o Botafogo, o Flamengo agora foca na disputa da Libertadores em busca da classificação para as quartas de final. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença. Em caso de derrota por dois gols, a decisão será levada para os pênaltis.

Em busca do quarto título, o Flamengo terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo E, com 10 pontos. Em sete jogos disputados na atual edição da Libertadores, a equipe de Tite registra quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Por outro lado, o Bolívar precisa vencer por três gols de diferença para garantir a classificação direta às quartas de final. Na fase de grupos, os bolivianos terminaram na liderança do Grupo E, com 13 pontos, três a mais que o Flamengo.

Prováveis escalações

Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Orihuela, Anderson de Jesus e José Sagredo; Justiniano, Saucedo e Vaca; Fábio Gomes, Bruno Sávio e Oviedo.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Pulgar, De La Cruz, Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique.

Desfalques

Bolívar

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Everton Cebolinha, Viña, Pedro, Arrascaeta, Gabigol e Wesley estão lesionados.

Quando é?