Onde assistir a Boca Juniors x Independiente del Valle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana 2024

Argentinos e equatorianos definem quem avança às oitavas de final rumo à "Grande Conquista" veja onde assistir

Boca Juniors e Independiente del Valle fazem o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana de 2024 nesta quarta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), em La Bombonera, na Argentina. A transmissão da partida fica por conta da ESPN 4, na TV por assinatura, e do Disney+, serviço de streaming da emissora (veja a programação completa).

Segundo colocado no grupo que teve o Fortaleza como líder, o time argentino ainda tem sua última chance nos playoffs de seguir na busca por um troféu continental nesta temporada. Após empatar o jogo de ida em 0 a 0 no Banco Guayaquil, uma vitória pelo placar mínimo coloca os Xeneizes oficialmente nas oitavas de final.

O Del Valle está invicto há cinco jogos e foi o terceiro colocado do grupo F da Copa Libertadores, ficando atrás de Palmeiras e San Lorenzo. Sendo assim, como o Boca, tem sua última oportunidade fora do futebol nacional para buscar algo em 2024. Bicampeão e que levou a “grande conquista” para o Equador em 2022, após desbancar o São Paulo, a equipe tem uma árdua missão pela frente: desbancar o rival em La Bombonera.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram antes pela Libertadores de 2016. Na ocasião, o Independiente del Valle avançou sobre o Boca Juniors na semifinal daquela edição por 5 a 3 no agregado e avançou à decisão do torneio, ficando com o vice para o Atlético Nacional, da Colômbia.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Boca Juniors: Sergio Romero; Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia e Luis Advincula; Guillermo Fernández, Jabes Saralegui, Milton Delgado e Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel e Edinson Cavani. Técnico: Diego Martínez.

Independiente del Valle: Moises Ramírez; Matias Fernandez, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Beder Caicedo; Cristian Zabala, Joao Ortiz e Kendry Páez; Renato Ibarra, Renzo López e Keny Arroyo. Técnico: Javier Gandolfi.

Desfalques

Boca Juniors

O Boca tem uma série de desfalques para o duelo. Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Kevin Zenon e Leandro Brey foram convocados para a disputa das Olimpíadas de Paris e não jogam. Jorge Nicolás Figal, Lucas Blondel e Marcelo Saracchi estão lesionados.

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

Quando é?