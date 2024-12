Onde assistir a Boca Juniors x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), em La Bombonera; confira a transmissão e outras informações do jogo

Boca Juniors e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h (de Brasília), em La Bombonera, em Buenos Aires, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Star+ (veja a programação completa).

Depois da derrota para Tucuman por 1 a 0 no Campeonato Argentino, o Boca Juniors volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Na vice-liderança do Grupo D, com sete pontos, o time registra duas vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Fortaleza pode garantir a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana em caso de vitória em La Bombonera. No momento, ocupa a liderança do Grupo D, com nove pontos. Depois de vencer o Sportivo Trinidense por 2 a 0, o Nacional Potosí por 5 a 0 e o Boca Juniors por 4 a 2, o Leão do Pici foi derrotado pelo Nacional Potosí por 4 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal e Lautaro Blanco; Cristian Medina, Equi Fernández, Pol Fernández e Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Edinson Cavani.

Fortaleza: João Ricardo; Emanuel Brítez, Pedro Augusto, Titi e Bruno Pacheco; Yago Pikachu, Zé Welison, Matheus Rossetto e Emmanuel Martínez; Juan Martín Lucero e Imanol Machuca.

Desfalques

Boca Juniors

Jorman Campuzano e Marcos Rojo estão fora.

Fortaleza

Renato Kayzer cumprirá suspensão, enquanto Sasha e Calebe estão machucados.

Quando é?