Onde assistir a Bélgica x França ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (14), no Estádio Rei Baudouin; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bélgica e França se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, pela quarta rodada da Liga das Nações 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (confira a programação completa).

Na briga pela classificação para as quartas de final da Liga das Nações, a Bélgica busca a recuperação. Na terceira posição do Grupo 2, com quatro pontos, os belgas estão a três da líder França. Até aqui, venceu Israel por 3 a 1, empatou com a Itália por 2 a 2 e perdeu para a França por 2 a 0.

Por outro lado, a França, com seis pontos e na vice-liderança do Grupo 2, foi derrotada pela Itália por 3 a 1 na estreia, mas na sequência venceu a Bélgica por 2 a 0 e Israel por 4 a 1. Com desconforto muscular, Mbappé foi poupado. Christopher Nkunku, do Chelsea, foi chamado para a vaga do jogador do Real Madrid.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bélgica: Casteels; Debast, Faes, Theate e De Cuyper; Tielemans e Mangala; De Ketelaere, Trossard e Doku; Openda.

França: Maignan, Koundé, Konate, Saliba e Hernández; Tchouaméni, Camavinga e Kolo Muani; Olise, Nkunku e Dembélé.

Desfalques

Bélgica

Sem desfalques confirmados.

França

Mbappé, com desconforto muscular, é desfalque.

Quando é?

Data: segunda-feira, 14 de outubro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)