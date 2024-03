Onde assistir a Bayern de Munique x Lazio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (5), no Allianz Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Bayern de Munique recebe a Lazio nesta terça-feira (5), às 17h (de Brasília), no Allianz Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Após a derrota no primeiro jogo por 1 a 0 no Estádio Olímpico de Roma, o Bayern de Munique precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso vença por um, a decisão vai para os pênaltis. Os bávaros avançaram para as oitavas de final após terminarem na liderança isolada do Grupo A, com 16 pontos.

"A situação é muito clara e, para fazer uma boa exibição, precisamos de sentir a pressão. A pressão é necessária para conseguir desempenhos extraordinários. Sabemos que temos de ganhar, e contra uma equipa bem organizada do Maurizio Sarri. Esperamos que os torcedores e o ambiente em casa nos possam empurrar para atingirmos o nosso objetivo de uma vitória com uma diferença de dois gols", afirmou o técnico Tuchel.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, a Lazio chega com a vantagem do empate para confirmar a classificação para as quartas de final, algo que não acontece desde a temporada 1999/00. Na Champions 2023/24, os italianos terminaram na vice-liderança do Grupo E, com 10 pontos, quatro a menos que o líder Atlético de Madrid. Até aqui, somam quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, De Ligt, Kim e Alphonso Davies; Pavlovic e Goretzka; Tel (Sané), Muller e Musiala; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Lazio: Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Hysaj; Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

Desfalques

Bayern de Munique

Boey, Coman, Mazraoui e Sarr estão no departamento médico, enquanto Upamecano, expulso no primeiro jogo, cumprirá suspensão.

Lazio

Nicolo Rovella e Patric estão fora.

Quando é?