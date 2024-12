Onde assistir a Bayer Leverkusen x Inter de Milão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (10), no BayArena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bayer Leverkusen e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), no BayArena, pela sexta rodada da UEFA Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Embalado com cinco vitórias consecutivas na temporadas, o Bayer Leverkusen ocupa a sexta posição, com 10 pontos, na Champions League. Dentro da zona de classificação direta para as oitavas de final, o time alemão soma três vitórias, um empate e uma derrota.

Por outro lado, a Inter de Milão segue na cola do líder Liverpool. Ocupando a segunda posição com 13 pontos, apenas dois a menos que os Reds, a equipe permanece invicta na Champions League, com quatro vitórias e um empate, registrando um aproveitamento de 86%.

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen: Hrádecký; Arthur, Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, García, Grimaldo; Wirtz.

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zieliński, Dimarco; Taremi (Marcus Thuram), Lautaro.

Desfalques

Bayer Leverkusen

Jonas Hofmann, Amine Adli, Victor Boniface e Patrik Schick estão lesionados.

Inter de Milão

Pavard está machucado.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de dezembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: BayArena - Leverkusen, ALE