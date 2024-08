Onde assistir a Barcelona x Valladolid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (31), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Valladolid se enfrentam neste sábado (31), às 12h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Com um início dominante no Campeonato Espanhol, o Barcelona busca manter seu aproveitamento de 100%. Líder isolado com nove pontos, os catalães venceram o Valencia, o Athletic Bilbao e o Rayo Vallecano, todos por 2 a 1.

Do outro lado, o Valladolid ocupa o meio da tabela, com quatro pontos conquistados. Na rodada de estreia, venceu o Espanyol por 1 a 0, em seguida perdeu para o Real Madrid por 3 a 0 e empatou sem gols com o Leganés.

Em 98 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona soma 65 vitórias, contra 17 do Valladolid, além de 16 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Espanhol 2022/23, o Valladolid venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; Fermin, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Valladolid: Hein; Perez, J Sanchez, Boyomo, Rosa; K Perez, Juric, Amallah; Ndiaye, Sylla, Moro.

Desfalques

Barcelona

Andreas Christensen, Eric Garcia, Ansu Fati, Ronald Araujo, Frenkie de Jong e Gavi estão ausentes.

Valladolid

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 31 de agosto de 2024

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys - Barcelona, ESP