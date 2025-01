Onde assistir a Barcelona x Valencia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 21ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Barcelona recebe o Valencia na tarde deste domingo (26), às 17h (de Brasília), no Lluís Companys, em Valencia, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após garantir a classificação com a histórica virada contra o Benfica no Estádio da Luz pela Champions League, o Barcelona agora foca em recuperar os pontos perdidos no Campeonato Espanhol. A equipe, que liderava a competição no primeiro turno, viu sua vantagem ser superada pelo Real Madrid, que com 46 pontos ocupa a primeira posição, enquanto o Barcelona está em terceiro com 39 pontos. Já o Valencia, pressionado na zona de rebaixamento, ocupa a 19ª posição com apenas 16 pontos.

Prováveis escalações

Barcelona: Peña; Koundpe, Araújo, Cubarsí, Baldé; Pedri, Casadó, Gavi; Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Tarrega, Gasiorowski, Gaya; Guerra, Pepelu, Almeida; Rioja, Lopez e Hugo Duro. Técnico: Carlos Corberán.

Desfalques

Barcelona

Dani Olmi, Inigo Martínez, Marc-André ter Stegen e Marc Bernal estão fora.

Valencia

Cristhian Mosquera, Enzo Barrenechea, Thierry Correia, Rafa Mir, Maximilliano Caufriez e Mouctar Diakhaby estão fora.

Quando é?