Onde assistir a Barcelona x Real Sociedad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da La Liga 2023/24

Barça volta a campo após perder a vice-colocação para o Girona; veja tudo o que você precisa saber

Nottingham Forest x Chelsea se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 16h (horário de Brasília), no Estadi Olimpic Lluis Companys, em jogo válido pelas 35ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Barcelona tentará voltar aos trilhos das vitórias no Espanhol, após a dura derrota por 4 a 2 diante do Girona, em confronto direto pela segunda posição da tabela. O revés também oficializou a perda do título da liga para o Real Madrid. Dessa forma, já com a classificação à fase de grupos da Champions League conquistada e a dois pontos do Girona, o objetivo é recuperar a vice-liderança na tabela.

A Real Sociedad, enquanto isso, vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Las Palmas, que deu ainda mais gás à equipe na busca por uma posição no top-6. Os bascos não estarão presentes na próxima Liga dos Campeões, mas estão de olho na vaga para a Europa League. Eles são os atuais sextos colocados, com dois pontos a mais que o Real Betis.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsi e Cancelo; Gundogan, Christensen e Pedri; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi.

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Le Normand, Pacheco e Galan; Benat, Mendez e Merino; Oyarzabal, Becker e Kubo. Técnico: Imanol Alguacil.

Desfalques

Barcelona

Gavi, Alejandro Balde e Frenkie de Jong (lesionados).

Real Sociedad

Igor Zubeldia, Martin Zubimendi, Kieran Tierney e Carlos Fernández (lesionados).

Quando é?

Data: segunda-feira, 13 de maio de 2024

Horário: 16 (de Brasília)