Onde assistir a Barcelona x Leganés ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (15), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Leganés se enfrentam neste domingo (15), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Borussia Dortmund por 3 a 2 na Champions League, o Barcelona volta suas atenções para a disputa do Campeonato Espanhol. No momento, os catalães ocupam a vice-liderança, com 38 pontos.

Por outro lado, o Leganés luta contra o rebaixamento. Com 15 pontos, a equipe está a um ponto do Espanyol, equipe que abre o Z-3.

Prováveis escalações

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, Casadó; Yamal, Dani Olmo, Ferrán Torres; Lewandowski.

Leganés: Dimitrovic; Alti, González, Nastasic, Hernández; Tapia, Neyou; García, Óscar Rodríguez, Cissé; Fuente.

Desfalques

Barcelona

Marc Bernal, Andreas Christensen e Ter-Stegen estão lesionados, enquanto Raphinha, com dores, deve ser poupado.

Leganés

Valentin Rosier cumprirá suspensão. Já Enric Franquesa e Dani Raba estão machucados.

Quando é?