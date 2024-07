Onde assistir a RB Bragantino x Barcelona de Guayaquil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabizão, pelo jogo de volta dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. Como empataram na ida por 1 a 1, quem vencer avançar. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, além da Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o RB Bragantino volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Na primeira fase, terminou na vice-liderança do Grupo H, com 13 pontos, dois a menos que o líder Racing.

Do outro lado, o Barcelona-SC disputou a Libertadores e terminou em terceiro lugar do Grupo B, com seis pontos. Quem avançar terá pela frente o Corinthians nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Lucas Evangelista e Matheus Fernandes; Helinho, Henry Mosquera e Borbas.

Barcelona SC: Javier Burrai; Byron Castillo, Nicolás Ramírez, Luca Sosa e Anibal Chalá; Leonai, Jesús Trindade e Damián Díaz; Adonis Preciado, Janner Corozo e Allen Obando.

Desfalques

RB Bragantino

Eduardo Sasha está lesionado.

Barcelona SC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabizão - Bragança Paulista, SP