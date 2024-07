Onde assistir a Barcelona de Guayaquil x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), no Estádio Banco Pichincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona de Guayaquil e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Pichincha, no Equador, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. A volta está marcada para o dia 24, no Nabizão. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada, além da Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o RB Bragantino volta as atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Como terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo H, com 13 pontos, dois a menos que o líder Racing, o Massa Bruta precisa disputar os playoffs.

Do outro lado, o Barcelona de Guayaquil disputou a Copa Libertadores e terminou em terceiro lugar do Grupo B, com seis pontos. Quem avançar enfrenta o Corinthians nas oitavas de final da Sul-Americana.

Prováveis escalações

Barcelona SC: Javier Burrai; Luca Sosa, Nicolás Ramírez, Aníbal Chalá, Alex Rangel; Jesús Trindade, Fernando Gaibor, Damián Díaz, Adonis Preciado; Francisco Fydriszewski e Janner Corozo.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido, Juninho Capixaba; Eric Ramires, Lucas Evangelista, Helinho, Lincoln; Henry Mosquera, Eduardo Sasha.

Desfalques

Barcelona SC

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Jadsom, com dores do joelho direito, é desfalque.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de julho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Banco Pichincha - Guayaquil, EQU