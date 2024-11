Onde assistir a Barcelona x Espanyol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (03), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Espanyol se enfrentam neste domingo (03), às 12h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ na TV fechada (veja a programação completa).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Real Madrid por 4 a 0, o Barcelona volta a campo buscando ampliar a sua invencibilidade no Campeonato Espanhol. Com três vitórias consecutivas, os catalães ocupam a liderança, com 30 pontos conquistados.

Já o Espanyol, na luta contra o rebaixamento, com 10 pontos, vem de duas derrotas seguidas no Espanhol e está a um ponto do Las Palmas, equipe que abre o Z-4. Em 213 jogos disputados entre as equipes, soma 123 vitórias, contra 44 do Espanyol, além de 46 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Espanhol 2022/23, os catalães venceram por 4 a 2.

Prováveis escalações

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez e Balde; Casadó, Pedri e Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha.

Espanyol: Joan García; El Hilali (Romero), Kumbulla, Cabrera e Brian Oliván; Král, Pol Lozano, Álvaro Tejero e Jofre Carreras; Alejo Véliz (Cheddira) e Javi Puado.

Desfalques

Barcelona

Araujo, Christensen, Ferran Torres, Ter Stegen e Marc Bernal estão lesionados.

Espanyol

Gragera e Calero estão no departamento médico.

Quando é?