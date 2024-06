Onde assistir a Bahia x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Paraíba, Espírito Santo, Rondônia, Amazonas, Roraima, Alagoas, Acre, Amapá, Rio Grande do Norte e Distrito Federal) na TV aberta, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Brigando pelas primeiras posições do Brasileirão, com 21 pontos, o Bahia chega embalado com a goleada aplicada sobre o Cruzeiro por 4 a 1 na última rodada. Com 21 pontos, a equipe está a três pontos do líder Flamengo.

Do outro lado, o Vasco busca se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Com 10 pontos, a equipe venceu o São Paulo por 4 a 1 na última rodada e encerrou a sequência de três derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton, Mateus Cocão, Hugo Moura, Guilherme Estrella, David, Adson e Vegetti.

Desfalques

Bahia

Nicolás Acevedo e Santiago Arias seguem machucados.

Vasco

Payet está lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 26 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA