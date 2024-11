Onde assistir a Bahia x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (05), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (05), às 21h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos disputados, o Bahia está na briga pela pré-Libertadores. Em sétimo lugar, com 46 pontos, o tricolor baiano está a cinco pontos do rival São Paulo, equipe que fecha o G-6. Para o confronto em casa, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Thaciano, suspenso. Luciano Rodríguez é o mais cotado para assumir o ataque.

Por outro lado, o São Paulo busca manter a sequência positiva após vencer o Vasco por 3 a 0 e empatar com o Criciúma por 1 a 1. Em sexto lugar, com 51 pontos, o Tricolor está a quatro pontos do Flamengo, equipe que fecha o G-4.s

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Acevedo), Everton Ribeiro e Cauly; Luciano Rodríguez (Ademir) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis (Liziero); Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Erick, Luciano e Lucas; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Desfalques

Bahia

Thaciano está suspenso, enquanto Rezende está em transição física e Biel segue no departamento médico.

São Paulo

Alisson e Patryck estão em transição física, enquanto Welington está machucado.

Quando é?