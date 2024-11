Onde assistir a Bahia x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Sem vencer há cinco jogos, com quatro derrotas e um empate, o Bahia volta a campo pressionado pela vitória. Em oitavo lugar, com 46 pontos, o Tricolor Baiano está a um ponto do Cruzeiro, que abre o G-7. Já o Palmeiras, na vice-liderança, com 64 pontos, busca reduzir a diferença de quatro pontos do líder Botafogo. Na última rodada, o Verdão venceu o Grêmio por 1 a 0.

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 27 vitórias, contra 10 do Bahia, além de 17 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Verdão venceu por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Victor Cuesta [David Duarte] e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Lucho Rodríguez [Ademir].

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Vitor Reis), Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Mauricio; Raphael Veiga, Felipe Anderson (Dudu) e Rony (Flaco López).

Desfalques

Bahia

Kanu e Santi Arias estão suspensos, enquanto Rezende está lesionado.

Palmeiras

Mayke, Richard Ríos e Estêvão vão cumprir suspensão.

Quando é?