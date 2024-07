Onde assistir a Bahia x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o São Paulo por 3 a 1, o Bahia busca a recuperação no Brasileirão para se manter na zona de classificação para a Libertadores 2025. No momento, a equipe soma 24 pontos e um aproveitamento de 61%.

Do outro lado, o Juventude, que perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 na última rodada, aparece no meio da tabela do Brasileirão, com 16 pontos. Para o confronto, o técnico Roger Machado terá os retornos de Alan Ruschel e Nenê no time titular.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Victor Cuesta, Luciano Juba; Rezende, Yago Felipe, De Peña; Ademir, Biel (Rafael Ratão), Oscar Estupiñán.

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari (Gilberto).

Desfalques

Bahia

Acevedo está em recuperação física, enquanto Santiago Arias está disputando a Copa América.

Juventude

Edson Carioca e Marcelinho estão no DM.

Quando é?

Data: quinta-feira, 4 de julho de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Arbitragem: Wagner do Nascimento (árbitro), Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves (assistentes),Wallas Martins (quarto árbitro), Emerson de Almeida (VAR)