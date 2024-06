Onde assistir a Bahia x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Fortaleza se enfrentam na noite desta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Bahia e Ceará) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem entrar em campo desde o empate com o Atlético-MG por 1 a 1 no último dia 2, o Bahia segue na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Na terceira posição, com 13 pontos e um aproveitamento de 66%, a equipe está a três pontos do líder Botafogo.

Por outro lado, o Fortaleza chega embalado com o título da Copa do Nordeste após a vitória nos pênaltis sobre o CRB por 5 a 4. No Brasileirão, o Leão do Pici está no meio da tabela, com 10 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Ademir [Biel ou Rafael Ratão] e Everaldo.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Pikachu, Machuca, Lucero.

Desfalques

Bahia

Thaciano cumprirá suspensão, enquanto Santi Arias está com a seleção colombiana.

Fortaleza

Calebe, Marinho e Moisés estão lesionados. Kervin Andrade e Kuscevic estão com suas respectivas seleções.

Quando é?

Data: quinta-feira, 13 de junho de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (árbitro), Guilherme Dias e Felipe Alan Costa (assistentes), Vinicius Gonçalves Dias (quarto árbitro), Daiane Muniz (VAR)