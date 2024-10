Onde assistir a Bahia x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 29ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Bahia encara o Flamengo na tarde deste sábado (5), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa).

Sexto colocado com 45 pontos, o Bahia terá o apoio de sua torcida para vencer mais uma partida no campeonato. O Tricolor quer aproveitar o fator casa para se impor diante do forte rival.

Agora sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo quer continuar "renovando os ares". O Mengão, que venceu no meio da semana pela semifinal da Copa do Brasil, pode repetir a escalação em Salvador.

Em 60 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 13 vitórias, contra 28 do Flamengo, além de 19 empates. No último encontro válido pela Copa do Brasil, triunfo do Mengão por 1 a 0.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, De Pena, Cauly; Thaciano e Everaldo.

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol (Plata).

Desfalques

Bahia

Acevedo e Biel estão no departamento médico, enquanto Everton Ribeiro cumpre suspensão.

Flamengo

Pedro, Everton Cebolinha, Matías Viña e Luiz Araújo continuam no departamento médico.

Quando é?