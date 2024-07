Onde assistir a Bahia x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Cuiabá se enfrentam na tarde deste sábado (13), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

A vitória no meio da semana e, longe de casa, fez o Bahia subir para o quarto lugar, com 30 pontos. Agora diante de sua torcida, o Tricolor terá os retornos que David Duarte e Borduchi neste sábado. Porém, Everaldo cumpre suspensão.

Já o Cuiabá não vence há cinco partidas e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na 16ª posição com 14 pontos, o Dourado sabe que precisa reagir para não correr o risco de encerrar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram quatro vezes, com três empates e uma vitória do Cuiabá.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Rafael Ratão (Biel) (Ademir) e Thaciano.

Cuiabá: Walter; Raylan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Filipe Augusto e Denilson; Jonathan Cafú, Derik Lacerda e Isidro Pitta.

Desfalques

Bahia

Azevedo continua no departamento médico, enquanto Everaldo cumpre suspensão.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?