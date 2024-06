Onde assistir a Bahia x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (23), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa).

Dentro do G-6 do Brasileirão, com 18 pontos, o Bahia volta a campo após a derrota para o Flamengo por 2 a 1 na última rodada. Até aqui, o time registra cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 60%.

Do outro lado, o Cruzeiro, com 17 pontos, chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados. Para o confronto, o técnico Fernando Seabra terá o retorno de Lucas Romero, poupado na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano.

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Japa (Barreal); Matheus Pereira, Gabriel Veron e Arthur Viana (Arthur Gomes).

Desfalques

Bahia

Nicolás Acevedo está no DM, enquanto Santiago Arias está com a seleção da Colômbia.

Cruzeiro

Rafa Silva e Juan Dinenno estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 23 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA