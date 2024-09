Onde assistir a Bahia x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (29), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Criciúma se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a dura goleada sofrida para o Fortaleza por 4 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Bahia busca a recuperação. Com 42 pontos e um aproveitamento de 51%, o Tricolor Baiano quer se manter no G-6.

Por outro lado, o Criciúma, com 32 pontos, vem de vitória sobre o Grêmio por 2 a 1 na última rodada. Para o confronto, o técnico Cláudio Tencati terá o retorno de Yannick Bolasie, que cumpriu suspensão na última rodada.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Dudu); Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Allano e Arthur Caíke (Bolasie).

Desfalques

Bahia

Biel e Acevedo estão em transição física.

Criciúma

Newton, Matheusinho e Ronald vão cumprir suspensão, enquanto Matheus Teixeira pertence ao Bahia.

Quando é?