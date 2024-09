Onde assistir a Bahia x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (15), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil após a derrota para o Flamengo, o Bahia volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com 39 pontos, o Tricolor Baiano vem de um empate e uma derrota nos últimos dois jogos no torneio nacional.

Por outro lado, o Atlético-MG está embalado com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Galo aparece no meio da tabela, com 33 pontos. Na última rodada, a equipe mineira venceu o Grêmio por 3 a 2.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Thaciano e Everaldo.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Fuchs, Lyanco e Rubens; Fausto Vera, Paulo Vitor (Battaglia), Igor Gomes (Scarpa) e Bernard; Palacios e Hulk.

Desfalques

Bahia

Acevedo e Biel estão no DM.

Atlético-MG

Guilherma Arana, Alonso, Paulinho e Alan Franco vão ser preservados, enquanto Otávio vai tratar uma luxação no ombro esquerdo.

Quando é?

Data: domingo, 15 de setembro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA