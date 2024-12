Onde assistir a Bahia x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (08), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (08), às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (clique aqui e confira a programação diária).

Já rebaixado para a Série B, o Atlético-GO cumpre apenas tabela. Em 19º lugar, com 30 pontos, o Dragão possui um aproveitamento de 27% no Brasileirão. Em 37 rodadas, foram sete vitórias, nove empates e 21 derrotas.

Por outro lado, o Bahia, em oitavo lugar, com 50 pontos, precisa vencer para confirmar a classificação para a Libertadores. depender só de si no objetivo de garantir uma vaga na Libertadores 2025. Em caso de empate ou derrota, o Tricolor terá que torcer por um tropeço do Cruzeiro contra o Juventude.

Prováveis escalações

Bahia: Adriel; Gabriel Xavier, Nicolás Acevedo e Kanu; Arias, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Luciano Juba; Cauly; Thaciano e Everaldo.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Roni, Gonzalo Freitas (Janderson ou Luiz Fernando) e Rhaldney; Shaylon, Derek e Alejo Cruz.

Desfalques

Bahia

David Duarte, Iago Borduch e Rezende estão lesionados.

Atlético-GO

Baralhas está suspenso, enquanto Bruno Tubarão está lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 08 de dezembro de 2024

domingo, 08 de dezembro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA

