Onde assistir a Avaí x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (25), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, pela 34ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há seis jogos na Série B, com três empates e três derrotas, o Avaí entra em campo pressionado pela vitória. Em 12º lugar, com 43 pontos, o Leão da Ilha entra em campo em busca da recuperação.

Já o Vila Nova, em quinto lugar, com 52 pontos, está a quatro do Mirassol, equipe que fecha o G-4 da Série B. Na última rodada, venceu o Amazonas por 1 a 0 em casa.

Prováveis escalações

Avaí: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Tiago e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Rodrigo Santos, Willian Maranhão (Andrey), Giovanni e Gaspar; Vágner Love (Hygor).

Vila Nova: Dênis Júnior; Alex Silva, Jemmes, Vanderley e Éric Davis (Rhuan); Cristiano, João Lucas e Igor Henrique (Gabriel Silva); Emerson Urso, Júnior Todinho e Alesson.

Desfalques

Avaí

Gustavo Vilar está suspenso.

Vila Nova

Dankler cumprirá suspensão, enquanto Elias e Ralf estão machucados.

Quando é?