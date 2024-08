Onde assistir a Avaí x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Paysandu se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 20h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 22ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Avaí quer reduzir a diferença de cinco pontos para o Vila Nova, equipe que fecha o G-4. No momento, o Leão da Ilha aparece em sétimo lugar, com 31 pontos e um aproveitamento de 49%.

Do outro lado, o Paysandu chega pressionado sem vencer há cinco rodadas, com três derrotas e dois empates. Em 14º lugar, com 25 pontos, o Papão está há seis do Ituano, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Avaí: César; Gustavo Talles, Pagnussat, Vilar e Mário Sergio; Pedro Castro, Zé Ricardo, Willian Maranhão e Maurício Garcez; Vágner Love e Giovanni (João Paulo).

Paysandu: Diogo Silva, Léo Pereira, Quintana, Lucas Maia (Luan Freitas), Netinho, Leandro Vilela, Matheus Trindade, Borasi, Cazares, Paulinho Bóia (Yony González), Ruan Ribeiro.

Desfalques

Avaí

Ronaldo Henrique cumprirá suspensão.

Paysandu

Wanderson, Hélio dos Anjos, João Vieira, Bryan Borges e Edílson estão suspensos, enquanto Nicolas está lesionado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 22 de agosto de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC