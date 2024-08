Onde assistir a Avaí x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (9), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 20ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a demissão de Gilmar Dal Pozzo e o anúncio de Enderson Moreira como novo técnico, o Avaí entra em campo sob pressão, buscando a recuperação na Série B. Sem vencer há nove jogos, o Leão da Ilha ocupa a 11ª posição, com 25 pontos.

Do outro lado, o Operário-PR aparece em oitavo lugar, com 29 pontos na Série B, um a menos que o Vila Nova, equipe que fecha o G-4. Na última rodada, a equipe venceu o CRB por 2 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Vilar e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Pedro Castro e Giovanni; Garcez, Vagner Love e Gabriel Barros (Natanael).

Operário-PR: Rafael Santos; Thales Oleques, Joseph, Willian Machado e Lucas Hipólito; Jacy, Neto Paraíba (Vinícius Diniz), Guilherme Pira e Felipe Augusto; Rodrigo Rodrigues e Daniel Lima (Vinícius Mingotti).

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Pará cumprirá suspensão, enquanto Pedro Lucas e Ronald estão lesionados.

Quando é?