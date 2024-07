Onde assistir a Avaí x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (8), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Novorizontino se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 20h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, pela 14ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após uma sequência de três empates consecutivos na Série B, o Avaí, com 23 pontos, está na briga pela liderança. Já o Novorizontino, no meio da tabela, com 19, quer pontuar fora de casa para se apróximar do G-4.

"Como era previsto, o importante não é a colocação. Temos de olhar a pontuação. Estamos um pouco distantes em termos de colocação, mas muito próximos do pelotão de cima em pontuação. Por isso é importante pontuar em todo jogo. Vamos para ganhar, se não der, um ponto é importante", afirmou o técnico Eduardo Baptista.

"Estamos há quatro rodadas somando e sempre próximos dos primeiros colocados. Essa é a ideia, o campeonato é muito equilibrado e temos de estar sempre perto desse grupo e pontuando. Lógico que buscamos a vitória, mas se não der, o empate também não é um mau resultado em Florianópolis", completou.

Prováveis escalações

Avaí: César; Mário Sérgio, Vilar, Tiago Pagnussat, Marcos Vinícius; Maurício Garcez, Willian Maranhão, Judson, João Paulo; Giovanni e Hygor.

Novorizontino: Jordi; Reverson, Patrick, Renato Silveira, Rodrigo Soares; Marlon, Willian Farias, Geovane, Waguininho; Lucca e Fabrício Daniel.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados,

Novorizontino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 8 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC

Arbitragem: André Luiz Skettino (árbitro), Leonardo Henrique Pereira e Pablo Almeida (assistentes), Celio Amorim (quarto árbitro), Philip Georg (VAR)