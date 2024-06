Onde assistir a Avaí x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (14), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Guarani se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 21h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela décima rodada da Série B 2024. A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil, na TV aberta, pelo canal GOAT no YouTube, e pelo Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado por cinco vitórias e dois empates na Série B, o Avaí segue na briga pela liderança. Em quarto lugar, com 17 pontos, a equipe está a apenas um ponto do líder América-MG. Já o Guarani, na lanterna do torneio, busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas seguidas.

Prováveis escalações

Avaí: César Augusto, Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar, Mário Sérgio, Judson, Willian Maranhão, Pedro Castro, Giovanni, Pottker e Garcez.

Mais artigos abaixo

Guarani: Vladimir, Heitor, Douglas, Lucas Adell, Jefferson, Léo Santos (Reinaldo), Camacho, Matheus Bueno, Chay, João Victor e Luccas Paraizo.

Desfalques

Avaí

Judson segue no departamento médico, enquanto Pedro Castro está em transição física.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 14 de junho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC

Arbitragem: Bruno Mota Correia (árbitro), Lilian da Silva e Gustavo Mota (assistentes), Edson da Silva (quarto árbitro), Caio Max Augusto Vieira (VAR)