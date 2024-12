Onde assistir a Avaí x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e CRB se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina, pela quinta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após duas derrotas e um empate, o Avaí conquistou sua primeira vitória na última rodada ao vencer o Coritiba por 1 a 0. Atualmente, o time soma quatro pontos e busca se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o CRB, posicionado no meio da tabela com cinco pontos, enfrentou uma derrota na rodada de estreia contra o Novorizontino por 2 a 1. Porém, nas partidas seguintes, o time empatou sem gols com o Amazonas e empatou por 2 a 2 com o Ceará. Além disso, conquistou uma vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0 na última rodada.

Prováveis escalações

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Judson, Willian Maranhão, Pedro Castro e Giovanni; Pottker e Garcez. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Gegê; Labandeira, Anselmo Ramon (João Neto) e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

CRB

Jorginho e Caio César estão no DM.

