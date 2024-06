Onde assistir a Avaí x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Chapecoense se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, pela nona rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, da TV Brasil na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na vice-liderança da Série B, com 16 pontos, o Avaí está embalado por cinco vitórias consecutivas. Caso vença a Chapecoense e o Goiás não vença o Mirassol, o Leão da Ilha assumirá a liderança do torneio.

Do outro lado, a Chapecoense está no meio da tabela, com 10 pontos conquistados. Pressionada, a equipe não vence há seis rodadas, com quatro empates e duas derrotas.

Prováveis escalações

Avaí: César; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Jonathan Costa e Mario Sergio; Zé Ricardo, Willian Maranhão, João Paulo e Giovanni; Hygor e Gabriel Poveda (Pottker).

Chapecoense: Matheus Cavichioli; JP Galvão, Bruno Leonardo, Habraão e Mancha; Foguinho, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Thomás; Marcinho e Thayllon.

Desfalques

Avaí

Maurício Garcez, Judson, Pedro Castro e Gustavo Vilar estão fora.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 9 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio da Ressacada - Florianópolis, SC

Arbitragem: Edina Alves (árbitra), Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua (assistentes), Charly Wendy (quarto árbitro), Márcio Henrique de Gois (VAR)